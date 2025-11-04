Taiwán detiene a 25 personas vinculadas con presunta red de estafas con sede en Camboya

En un comunicado difundido este martes, la Fiscalía del Distrito de Taipéi informó de que los activos incautados incluyen once viviendas, 48 plazas de aparcamiento, 26 vehículos de lujo y sesenta cuentas bancarias relacionadas con la red y con el empresario Chen Zhi, presidente del Prince Group, en el marco de las investigaciones por lavado de dinero, crimen organizado, apuestas y estafa en Taiwán.

El mes pasado, los Gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido impusieron sanciones conjuntas contra el conglomerado y su máximo responsable, acusados de dirigir una red cibercriminal y de trata de personas, lo que llevó a la mayor incautación de criptomonedas de la historia, con más de 15.000 millones de dólares en bitcóin decomisados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Chen dirigía un imperio delictivo bajo el paraguas del Prince Group, forzando a centenares de víctimas de trata a cometer estafas en línea "a escala industrial" desde complejos cerrados similares a prisiones en Camboya.

En relación con el caso, Estados Unidos sancionó a nueve empresas y tres ciudadanos taiwaneses, lo que llevó a las autoridades de la isla a abrir una investigación sobre las operaciones del grupo en Taiwán.

Tras dos semanas de recopilación de pruebas, este martes se efectuaron registros en 47 ubicaciones, incluidas las residencias de altos cargos y miembros del grupo, que derivaron en la detención de 25 sospechosos y la citación de diez testigos para prestar declaración.

"El Prince Group, encabezado por Chen, se ha dedicado a cometer delitos de fraude en Camboya y ha establecido una vasta red empresarial en varios países para realizar operaciones de lavado de dinero (...). La investigación sigue en curso para esclarecer todos los hechos", sentenció el comunicado de la Fiscalía.