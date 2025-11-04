UNICEF: los niños están muriendo a diario en Sudán por causas evitables como el hambre

Se estima que más de 3,2 millones de niños menores de cinco años en Sudán sufren desnutrición severa y la vida de 772.000 de ellos corre serio peligro si no reciben tratamiento inmediato, añadió Pires ante la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

El portavoz de UNICEF recordó que Sudán sigue siendo el país "con la mayor crisis alimentaria del mundo".

En este sentido, en la misma rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Christian Lindmeier recordó que casi la mitad de la población sudanesa, o 21,2 millones de personas, enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria, y 375.000 padecen hambruna.

El problema puede extenderse con los movimientos de la población desplazada, aumentado el riesgo de hambruna en 20 áreas del país, según los últimos informes de Naciones Unidas sobre la situación alimentaria en Sudán.

El portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Tommaso Della Longa, urgió por su parte a proteger las vidas de civiles y de personal humanitario en Sudán.

Recordó en este sentido que dos trabajadores de la Media Luna Roja sudanesa siguen desaparecidos tras un ataque del 27 de octubre durante un reparto de alimentos en el que fueron asesinados cinco miembros de la organización humanitaria.