Wall Street abre en rojo ante temores sobre empresas líderes de IA como Palantir

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales caía un 0,43 %, el selectivo S&P 500 perdía un 0,7 % y el Nasdaq cedía un 0,88 %.

Algunos analistas apuntan a que los mercados están "decepcionados por la falta visibilidad" de Palantir, cuyas acciones subieron un 150 % este año, y su verdadera valoración, ya que cotiza a más de 200 veces sus ganancias futuras.

Firmas como Scion Asset Management, del inversor Michael Burry, están apostando contra Nvidia y la propia Palantir mediante opciones de venta en previsión de una caída en el precio de algunas inversiones en IA.

Esta no es la primera vez que Burry apuesta a la baja contra Nvidia, según recoge Bloomberg. Durante el primer trimestre, Scion reveló que había liquidado casi la totalidad de su cartera de acciones cotizadas y había comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips, así como sobre varias grandes tecnológicas chinas que cotizan en EE. UU.

