Zelenski afirma que el informe de la UE es el más positivo hasta la fecha para Ucrania

El informe de la CE sobre el progreso de los países candidatos reconoce el compromiso ucraniano con el objetivo de ser admitida en la UE, aunque advierte que Kiev debe hacer algunas reformas más rápido para cumplir el calendario de negociaciones trazado.

“Esta es la mejor evaluación hasta la fecha, prueba de que, incluso mientras nos defendemos de la agresión a gran escala rusa, Ucrania continúa haciendo reformas y transformándose según los estándares europeos”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano destacó asimismo que el informe considera que su país está preparado para el proceso de evaluación de los grupos de capítulos primero, segundo y sexto.

El primer grupo de capítulos incluye cuestiones relacionadas con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. En el segundo están comprendidos los asuntos de mercado interior, mientras que el sexto se refiere a las relaciones exteriores.

La UE afirmó que Kiev ha avanzado en “reformas clave” y que ha adoptado hojas de ruta sobre el Estado de derecho, la administración pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como un plan de acción sobre las minorías nacionales que la Comisión “ha valorado positivamente”.

El informe destaca que la CE está comprometida con el “ambicioso objetivo” de Ucrania de concluir provisionalmente la negociación para finales de 2028 pero consideró que, para alcanzarlo, “es necesario acelerar el ritmo de las reformas” y, en especial, las referidas a aspectos fundamentales como el Estado de derecho, en particular.

La Comisión ya había manifestado con anterioridad que Ucrania está lista para comenzar las negociaciones sobre el primer grupo de capítulos, pero este paso ha sido vetado hasta ahora por Hungría.

“Esperamos acciones decisivas de la UE para superar todos los obstáculos artificiales (en el camino) a una Europa fuerte y unida”, cerró su mensaje Zelenski.