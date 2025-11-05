Al menos 35 muertos al incendiarse un autobús tras una colisión en el sur del Yemen

El accidente ocurrió al amanecer en el área de Al Arqoub, en Abyan, cuando un autobús que transportaba a 30 pasajeros, junto con su conductor y su asistente, desde la ciudad saudí de Yeda hacia el puerto yemení de Adén, chocó contra una furgoneta, según explicaron a EFE fuentes oficiales que pidieron anonimato.

Ambos vehículos se incendiaron inmediatamente tras el impacto, dejando el autobús completamente calcinado, añadieron.

La mayoría de los pasajeros quedaron atrapados dentro mientras las llamas envolvían el vehículo, según contaron testigos a EFE, que señalaron que las puertas quedaron bloqueadas por el fuego, impidiendo que nadie pudiera escapar.

Solo cinco pasajeros lograron sobrevivir rompiendo las ventanas y saltando entre las llamas, explicaron, mientras que en la furgoneta tres personas murieron y seis resultaron heridas.

El autobús había salido de Yeda el lunes por la mañana con 42 pasajeros, todos ellos yemeníes, y había dejado a siete de ellos en la provincia de Shabua, según las mismas fuentes.

Testigos aseguraron que no había servicios de bomberos ni ambulancias disponibles de inmediato, lo que contribuyó al elevado número de víctimas.

“Fue una escena espantosa”, relató a EFE Ahmad Abdul-Qawi, un viajero que pasaba por esa misma carretera, y agregó que el autobús estuvo "completamente en llamas durante más de una hora sin que llegara ayuda”.

Se trata del segundo gran accidente que ocurre en el país en menos de un mes, ya que el pasado 21 de octubre 15 personas murieron cuando una furgoneta que transportaba pasajeros chocó contra un camión, con una motocicleta atrapada entre ambos.

Los accidentes de tráfico mortales son frecuentes en el Yemen, donde las malas condiciones de las carreteras, los vehículos envejecidos y la falta de medidas de seguridad hacen que viajar sea especialmente peligroso, sobre todo en las zonas montañosas.

Yemen, el país más pobre de la península arábiga, ha quedado devastado tras una guerra civil que dura ya una década, que ha destruido gran parte de su infraestructura y ha dejado a millones de personas luchando contra el hambre y la pobreza.

El mantenimiento de las carreteras y los servicios de emergencia se han deteriorado gravemente en medio del conflicto en curso.