Al menos un muerto y un herido en un ataque israelí contra un coche en el sur del Líbano

"Un bombardeo del enemigo israelí contra un coche en el pueblo de Burj Rahal, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de un ciudadano y causó heridas a otro", dijo en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, si bien recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra los que argumenta que son miembros e instalaciones pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

En este contexto, la semana pasada una fuerza israelí cruzó la frontera de facto, asaltó el Ayuntamiento de la localidad libanesa de Blida (sur) y mató a un empleado municipal.

La incursión llevó al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a ordenar la intervención del Ejército en cualquier futuro incidente de este tipo, mientras la autoridades libanesas siguen pidiendo la intervención de la comunidad internacional para que la presión logre frenar los continuados bombardeos contra su territorio.

