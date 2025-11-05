Australia incluye a Reddit y Kick en plataformas no permitidas a menores de 16 años

El organismo, eSafety, considera que todas estas plataformas cumplen con la definición de "servicios de redes sociales con restricción de edad", ya que su propósito principal es facilitar la interacción social en línea, por lo que deberán impedir que los menores de 16 años creen cuentas.

Las compañías que no cumplan con las nuevas normas podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).

"Retrasar el acceso de los niños a las redes sociales les da un tiempo valioso para crecer y aprender, libres de los potentes y poco visibles mecanismos de diseño dañino como los algoritmos opacos", explicó la responsable de eSafety, Julie Inman Grant, en un comunicado.

La medida busca reforzar la protección de los menores frente a riesgos como el ciberacoso o la exposición a contenidos inapropiados, y forma parte de un programa que incluye educación digital y mecanismos de denuncia rápida para casos de abuso en línea.

Entre las plataformas recientemente incluidas, Reddit es un foro social que agrupa comunidades temáticas ('subreddits') donde los usuarios comparten noticias, debates o contenido multimedia, que puede ser gráfico y no apropiado para menores.

Kick, por su parte, es una plataforma de retransmisión en directo similar a Twitch, popular entre jóvenes por sus transmisiones de videojuegos y contenido interactivo, aunque ha sido objeto de críticas por su escasa moderación.

Esta última, de origen australiano, ha sido recientemente el centro de una intensa polémica tras la muerte en directo del streamer francés Raphaël Graven durante un maratón de transmisión de aproximadamente 12 días, en la que fue objeto de humillaciones y maltrato.

El pasado agosto, los 'streamers' españoles Simón Pérez y Silvia Charro, conocidos por generar contenido en el que incurrían en conductas autodestructivas, fueron expulsados de Kick por infringir sus normas internas.

El regulador australiano recordó que la lista de plataformas sujetas a restricción no será fija, ya que los servicios pueden ser reevaluados si cambian sus funciones o su propósito principal.

"Queremos subrayar que el hecho de que un servicio esté excluido no significa que sea completamente seguro", advirtió Inman Grant.

Australia se convertirá el próximo 10 de diciembre en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este alcance, mientras otros estudian medidas similares.