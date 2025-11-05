Autoridades de Túnez suspenden temporalmente a la Organización Mundial Contra la Tortura

La OMCT informó, a través de Facebook, de la recepción de una notificación con la orden de cese "durante 30 días a partir de la fecha", lapso en el que "no podrá prestar asistencia directa a las víctimas de tortura y a sus familias".

Según la organización, que adelantó que tomará las acciones legales necesarias para apelar la orden, esta medida se inscribe "en el marco de una serie de decisiones de suspensión que tienen como objetivo reprimir sistemáticamente a varios componentes de la sociedad civil tunecina".

A finales de octubre, las autoridades suspendieron las actividades de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en inglés), también durante un mes, una decisión que suscitó reacciones por parte de la sociedad civil.

Pocos días después, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES) informó de la suspensión temporal de sus funciones, una decisión que será "apelada", al considerarla "arbitraria" e "injusta".

También apelará la Asociación de Periodistas Nawat, una de las últimas en recibir la orden de cese por 30 días, ya que considera que se trata de una medida "arbitraria" que convierte a la organización en "blanco de una decisión política, con el objetivo de sofocar toda resistencia mediática a la dictadura".

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la "represión" a la disidencia en el país magrebí.