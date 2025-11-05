China prolongará suspensión de aranceles a productos de EE.UU.

Una declaración publicada en la página web del Ministerio de Finanzas, que cita al Consejo de Estado de Pekín, asegura que “durante un año se seguirá suspendiendo el arancel del 24% sobre los productos estadounidenses, (y) se mantendrá una tarifa del 10%”.

El comunicado indica que la suspensión se produce tras “el consenso alcanzado en las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos” y que entrará en vigor el 10 de noviembre.

Lea más: Política arancelaria de Trump llega a la Corte Suprema

El presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron conversaciones en Corea del Sur la semana pasada que prolongaron su delicada tregua comercial durante un año, tras varias rondas de negociaciones.

Aranceles adicionales

El martes, Trump formalizó un acuerdo por el que Washington reducirá sus aranceles adicionales sobre las importaciones chinas del 20% al 10%, también con efecto a partir del 10 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una declaración separada, China anunció además este miércoles que levantó sus gravámenes de hasta el 15% a la soja y otros bienes agrícolas de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿En qué consiste la tregua comercial de un año entre Estados Unidos y China?

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se han disparado este año, ya que Washington y Pekín se han impuesto mutuamente tarifas aduaneras cada vez más elevadas.

En un momento dado, los aranceles de ambas partes alcanzaron los tres dígitos, lo que afectó los mercados y entorpeció las cadenas de suministro.