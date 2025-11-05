Cinco muertos y un herido al arrollar un tren a un coche en Hungría

El accidente sucedió el martes por la noche cuando un tren interurbano arrolló en un paso a nivel al vehículo, causando la muerte de cinco de sus ocupantes y heridas muy graves a una sexta persona.

La empresa estatal de ferrocarriles, MÁV, ha indicado que el automóvil incumplió las reglas de circulación y ha aclarado que ningún ocupante del tren sufrió heridas.

La Policía está investigando las circunstancias del accidente y ha informado que analiza si el conductor del automóvil se saltó el semáforo en rojo en el paso a nivel.

La línea férrea afectada se reabrió al tráfico pasadas las 05.00 de la madrugada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy