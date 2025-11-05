Cumbre CELAC-UE se debilita con solo doce mandatarios confirmados a cuatro días del inicio

La cumbre será copresidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y se espera la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y de los jefes de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, cuyo país hace parte de la troika de la CELAC junto con Honduras y Colombia.

También han confirmado por el lado europeo los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dich Schoof, y Croacia, Andrej Plenkovic.

Igualmente, estarán los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; Guyana, Mark Phillips; Belice, John Briceño, y San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, agregó la Cancillería en un comunicado.

A la Cumbre en la caribeña ciudad de Santa Marta, que tiene como objetivos renovar el multilateralismo, fortalecer la cooperación y consolidar alianzas birregionales, fueron invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la CELAC y los 27 de la UE.

Sin embargo, la mayoría de los mandatarios europeos y latinoamericanos no confirmaron su participación o la cancelaron en los últimos días, por diversos motivos.

Entre los ausentes notables están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

El pasado 28 de octubre, Petro denunció en su cuenta de X "que EEUU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa".

"Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que, en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática, se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten", añadió el mandatario en otro mensaje el pasado lunes.