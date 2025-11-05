Detenido un hombre tras atropellar deliberadamente a varias personas en la Isla de Olerón

Los atropellos fueron causados "deliberadamente" y el responsable ha sido detenido por la Policía, informó el alcalde de Dolus-d'Oléron, Thibault Brechkoff, cuya localidad ha sido escenario del suceso, al igual que la vecina Saint-Pierre d'Oléron.

El autor de los atropellos, Jacques G., de unos treinta años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, era conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas, explicó Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d'Oléron.

Tras atropellar a varios peatones, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido tuvo tiempo de incendiar el vehículo y abrir una bombona de gas.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, gritó "Allá Akbar" a los gendarmes durante su arresto.

No obstante, el hombre no era conocido por los servicios de inteligencia franceses.

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en redes sociales que se desplazaría a la Isla de Olerón "a petición del primer ministro", Sébastien Lecornu, tras el atropello intencionado de varios peatones y un ciclista ocurrido esta mañana.

"El sospechoso ha sido detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación", escribió el ministro en la red social. "A petición del primer ministro, me dirijo al lugar de los hechos", añadió sin más precisiones.