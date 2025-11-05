Detienen en noroeste de México a estadounidense buscado por FBI por distribuir fentanilo

En una publicación en redes sociales, el funcionario detalló que el individuo, de nacionalidad estadounidense, contaba con una orden de arresto y ficha roja por parte del FBI, y su detención en territorio mexicano fue fruto del "trabajo coordinado" de Gabinete de Seguridad y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas.

Fuentes oficiales señalaron a EFE que el detenido fue identificado como Daniel Silvestre Manjarrez.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, capital de Sinaloa, donde se resguardaba el sospechoso, quien fue detenido al ser reconocido por las autoridades y fue puesto a disposición de la fiscalía.

El arresto fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación de campo en Sinaloa, en la que colaboraron, además de agentes del SSPC, miembros de las Secretarías de Defensa (Defensa), de la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El Gobierno mexicano destacó que con acciones como esta refrendan su "compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que dañan la sociedad".

Desde febrero en el marco de la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- se han detenido a 8.707 personas y se han confiscado casi 107,2 toneladas de droga, entre ellas poco más 494 kilogramos de fentanilo en México, según el Ejecutivo federal.