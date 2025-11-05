El alcalde de Londres dice que Nueva York "elige la esperanza" con la victoria de Mamdani

"Los neoyorquinos se enfrentaron a una elección clara: entre esperanza y miedo, y al igual que vimos en Londres, ganó la esperanza", escribió en su cuenta de X.

Khan, de origen paquistaní y primer alcalde musulmán de Londres desde 2016, contempla un posible histórico cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2028.

El laborista mantuvo contacto con su colega durante la campaña y es conocida también su confrontación abierta con el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

Mamdani, de 34 años, se convirtió el martes en el primer musulmán y en la primera persona de origen surasiático al frente de Nueva York, al imponerse con más del 50 % del voto, según proyecciones de la prensa, al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

En su discurso de victoria, citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs (1855-1926): "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad", declaró.

Agradeció el apoyo de los "taxistas, las abuelas mexicanas y los trabajadores" y destacó también la labor de sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy".

La elección se celebró el 4 de noviembre con la mayor participación en más de cinco décadas y, al declararse su triunfo, Mamdani afirmó que ahora se respira "el aire de una ciudad renacida".