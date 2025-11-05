El Ejército de Ecuador halla en zona minera armas que serían de un grupo criminal peruano

El hallazgo se produjo durante una operación en el sector de Congüime Alto, de Zamora Chinchipe, donde los militares también encontraron más de 1.700 municiones de diferentes calibres, cinco granadas, diecinueve tacos de dinamita, cinco radios de comunicación, y uniformes y cascos similares a los que usan los soldados.

Las armas son cuatro fusiles tipo AK, que, según informó la institución, serían del grupo delictivo que opera del lado peruano de la frontera, "el mismo que estaría vinculado a actividades de extorsión en zonas mineras".

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los soldados incrementaron sus intervenciones en la localidad de Buenos Aires, de la provincia norteña de Imbabura, considerado uno de los principales enclaves de minería ilegal que había sido intervenido en múltiples ocasiones y que no había podido ser controlado por las fuerzas de seguridad.

Allí, las autoridades han asegurado que operaba la organización criminal Los Lobos, la más grande del país.

El Gobierno declaró en octubre el "fin" de la minería ilegal en esa zona y llevó su contingente al sur, donde 1.500 soldados realizan diversas intervenciones por aire y tierra, especialmente en la provincia de Azuay, donde estarían operando organizaciones delictivas vinculadas a Los Choneros.