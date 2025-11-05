El filme 'Papeles', del panameño Montenegro, se estrenará en un festival de cine de España

La cinta será presentada por sus protagonistas, Montaner, Barcem y el también español Antonio Dechent, y abrirá el viernes 14 de noviembre la gala de este festival, según anunció este miércoles la diputada de Cultura, Cine e Identidad de esta ciudad andaluza del sur de España, Almudena Morales.

‘Papeles’, una coproducción de España, Panamá y Uruguay, inspirada en el escándalo de los Papeles de Panamá, aborda las consecuencias humanas, políticas y mediáticas de aquella filtración de 2016. Montenegro, nominado a los Premios Forqué y a los Globos de Oro por Cumpleañero, explicó que quiso "mirar de frente ese dolor y contarlo con verdad, sin parcialidad y desde la esperanza".

La productora Patricia González señaló que el filme "explora el lado B de la historia: lo que ocurre dentro de una firma señalada por el mundo entero como símbolo de la corrupción global".

La película recrea la trama del mayor hackeo de la historia con la filtración de casi doce millones de documentos. Tras su estreno en FICAL, ‘Papeles’ llegará a los cines españoles el 5 de diciembre.

