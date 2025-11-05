El New York Times aumenta en 460.000 sus suscriptores digitales en el tercer trimestre

En un comunicado, el NYT informa de que en los últimos tres meses registró 11,8 millones de suscriptores digitales, 460.000 más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este dato situó al total de sus abonados -tanto en papel como en digital- en 12,3 millones, y además impulsó sus beneficios netos, que crecieron un 27 %, hasta los 81,6 millones de dólares.

Asimismo, la compañía registró unos ingresos netos de 700,8 millones de dólares, un 9,5 % más en comparación con los 640,2 millones que reportó en el tercer trimestre de 2024.

Mientras, sus beneficios ajustados fueron de 59 centavos por acción y sus ingresos medios por usuarios digitales aumentaron un 3,6 % interanual, hasta los 9,79 dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La empresa subraya que estas ganancias estuvieron impulsadas por la transición de sus suscriptores de precios promocionales a tarifas más elevadas, así como por el aumento de los precios a determinados suscriptores antiguos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara al cuarto trimestre, el NYT prevé que los ingresos derivados de suscriptores digitales aumenten entre un 13 % y un 16 %.

Además, pronostica que sus ganancias por publicidad digital se incrementarán entre un 15 % y un 20 % con respecto al trimestre anterior.

La presidenta y directora ejecutiva de The New York Times Company, Meredith Kopit Levien, asegura en el comunicado que los resultados de la empresa en este trimestre "demuestran que nuestra estrategia está funcionando según lo previsto".

"Hemos experimentado un fuerte crecimiento de los ingresos y estamos generando un importante flujo de caja libre. Confiamos en nuestra capacidad para ampliar el número de personas que utilizan y se involucran profundamente con The Times", agrega.