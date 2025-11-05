El petróleo Brent baja un 1,43 %, hasta los 63,52 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,92 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,44 dólares.

Por tercera sesión consecutiva, el 'oro negro' prosiguió a la baja ante las preocupaciones del mercado por un escenario próximo de superávit de oferta de crudo a nivel global, pero las pérdidas se vieron limitadas después de que los inventarios estadounidenses crecieran más de lo esperado.

En su reunión del pasado domingo, la OPEP+ anunció que aumentará en diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios, en su noveno incremento mensual consecutivo, pero la pausa de incrementos entre enero y marzo de 2026 fue interpretada por los expertos como una señal de preocupación de la alianza.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), los aumentos de la producción de la OPEP+, junto con los de Estados Unidos, Canadá y Guyana, implicarán que el mercado tendrá que gestionar en 2026 un superávit de 4 millones de barriles diarios.

El precio del Brent también se vio afectado por el último dato de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA), que indicó este miércoles que las reservas de crudo aumentaron en 5,2 millones de barriles la semana pasada, hasta alcanzar los 421,2 millones, más de lo que vaticinaban inicialmente los analistas.