El petróleo de Texas baja un 1,59 % hasta 59,6 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaron 0,96 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Los analistas apuntan a que la bajada se debe a un informe de la Administración de Información Energética estadounidense que muestra un aumento de 5,2 millones de barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos.

Este aumento, impulsado por un incremento en las importaciones, compensó en gran medida la caída de la semana anterior, según Wall Street Journal.

Pese a los riesgos geopolíticos, que podrían revertir la tendencia bajista, la disminución del impacto de las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas ha reducido la tensión en la oferta, un factor que anteriormente había sido alcista, agrega el diario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió también este domingo aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd), al tiempo que adelantó que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.