El rey Juan Carlos regresa a España cuando sus polémicas memorias salen a la venta

Vigo (España), 5 nov (EFE).- El rey emérito de España Juan Carlos I volvió este miércoles a la región española de Galicia (noroeste) procedente de Portugal para participar en una competición de vela, el mismo día que sale a la venta en Francia su polémico libro de memorias, 'Reconciliación'.

El padre de Felipe VI aterrizó en el aeropuerto español de Vigo en un avión privado que voló desde la localidad portuguesa de Cascais. Después emprendió viaje por carretera hacia la localidad costera de Sanxenxo (provincia de Pontevedra).

Tiene previsto competir el fin de semana con el barco 'Bribón' en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de seis metros, de la que es el vigente campeón.

Este nuevo viaje a Galicia desde que estableciera su residencia habitual en el extranjero (2020) coincide con el primer día de venta de sus memorias en las librerías francesas, antes de que se publique la edición en español.

Narradas en primera persona, entre otras cuestiones polémicas, Juan Carlos I confiesa que cometió "errores" como aceptar el "regalo" de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí, al tiempo que no oculta la admiración y el respeto que sentía por el dictador Francisco Franco, fallecido en 1975: "Gracias a él fui rey", argumenta.

Con 87 años, reivindica su "herencia" democrática en España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se cumple medio siglo de la monarquía parlamentaria.

"Jamás en mi vida he demostrado tanta autoridad", rememora sobre el golpe de estado frustrado del 23 de febrero de 1981. Fue consciente de que "la historia de España se jugaba en ese momento preciso".

Admite también "desvíos sentimentales" durante su vida, aunque asegura que no afectaron a sus obligaciones monárquicas. Añade que "la mayor parte" de las relaciones extraconyugales que se le atribuyen son "totalmente ficticias".

"¡Me atribuyen incluso hijos ilegítimos! Tuve que contratar a un abogado para defenderme de esas acusaciones. A la prensa le gusta hablar de manera fantasiosa", asegura el anterior jefe del Estado español.

Juan Carlos de Borbón, que abdicó en su hijo en 2014, salió de España el 3 de agosto de 2020 para establecerse en Abu Dabi debido a la polémica que generaron sus irregularidades fiscales y su conducta personal.

Desde entonces ha regresado temporalmente numerosas veces a España por motivos diversos, principalmente a Galicia para practicar el deporte de la vela, del que es un gran aficionado.

En esta nueva visita a España, el rey emérito disfrutó en O Grove, un municipio costero de la provincia de Pontevedra, de una comida privada con sus amigos en uno de sus restaurantes favoritos, la marisquería D'Berto.

Ajeno al revuelo que ha provocado la publicación de sus memorias, el padre de Felipe VI dejó claro a los periodistas que lo esperaban a la salida del restaurante que tiene muchas ganas de volver a vivir en España tras cinco años en Abu Dabi.

Posteriormente, Juan Carlos I se subió al coche de su anfitrión en Galicia, su amigo Pedro Campos, para desplazarse a la casa que este tiene en la parroquia de Nanín, a las afueras de Sanxenxo.

En esa localidad, muy turística y de renombre, competirá Juan Carlos I -si las condiciones meteorológicas lo permiten- a bordo del velero 'Bribón' en el Desafío Barceló que se celebrará el fin de semana.