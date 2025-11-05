Encarcelan a cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo en Guyana

Los siete individuos, cinco hombres y dos mujeres, comparecieron ante el Tribunal esposados y fueron acusados de terrorismo, según informó la Policía guyanesa.

Cinco de ellos, fueron acusados de ayudar e incitar al presunto autor intelectual, Daniel Alexander Ramírez de 33 años.

De acuerdo a la Uniformada, Ramírez utilizó una sustancia explosiva en la gasolinera Mobil, causando la muerte de Soraya Bourne, una niña de 6 años.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó el sábado de "acto de terrorismo" un reciente ataque con explosivos perpetrado por un venezolano en el país, en el marco de las tensas relaciones entre Georgetown y Caracas.

Entre las demás personas acusadas se encuentran los guyaneses Wayne Corriea, de 44 años; Ramesh Pramdeo, de 51 años; Johnny Boodram, de 27 años; Alexander Bettancourt, venezolano de 44 años, y dos mujeres, Jenniffer Rodríguez, venezolana de 33 años, y Krystal La Cruz, venezolana-guyanesa de 33 años.

A través de sus abogados, Pramdeo y Boodram, afirmaron que no tenían conocimiento del delito y que fueron contratados como taxistas.

La Policía afirma que una de las mujeres, Rodríguez, es la novia de Peodomo y que, tras el incidente, facilitó llamadas a Venezuela para que se enviara dinero a Guyana con el fin de sacar a su pareja del país.

Se espera que los siete acusados vuelvan a comparecer ante el tribunal a finales de noviembre.

La semana pasada, el jefe de la Policía criminal de Guyana, Wendell Blahnum, declaró a la prensa que Peodomo había confesado el delito y de acuerdo a sus informes, viajó desde Venezuela con el artefacto explosivo.

Los investigadores policiales indicaron que el venezolano, presuntamente miembro del grupo 'R' Sindicato en su país de origen, ingresó ilegalmente a Guyana el mismo día del ataque con el artefacto explosivo.

El presidente guyanés adelantó que el Gobierno está reforzando la vigilancia, los controles y la aplicación de la ley para garantizar que los extranjeros obedezcan las leyes de Guyana y respeten la paz del país.

En el atentado murió Bourne y resultaron heridas graves cinco personas que fueron hospitalizadas

Guyana y Venezuela mantienen una disputa de larga data por la región fronteriza del Esequibo de 160.000 kilómetros, rico en petróleo y recursos naturales, que es administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Guyana defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, y que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver este litigio, pero Venezuela lo rechaza.

Desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebrara un referendo para anexionarse el Esequibo, la crisis se ha exacerbado y despertado temores a un mayor conflicto.