España acude a la COP30 fiel a su perfil “ambicioso” y “comprometido” con el clima

Analistas del panorama climático han presentado en una entrevista con EFE su visión sobre el país que, al vivir bajo sus carnes las consecuencias del cambio climático, se presenta como uno de los defensores del límite de 1,5ºC y anima a la consecución de acuerdos.

El Director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad en Ecodes, Pablo Barrenechea, ha explicado que, si bien, ya con el gobierno del PP se firmó el Acuerdo de París, fue desde la llegada del gobierno socialista cuando se afianzó la deriva medioambiental de España.

Especialmente a través de la organización - en un solo mes - de la COP25 Chile-Madrid de 2019, en la que tuvo un importante papel la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Su sucesora, Sara Aagesen, ha mantenido, en una línea de continuidad, a España como un “actor preponderante” en la agenda global climática con medidas como la inclusión del país en el Tratado de Alta Mar o la promoción de un Pacto de Estado para la Emergencia Climática, “que pone en la agenda política y social la acción frente al cambio climático”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que deja claros los objetivos a lograr en este ámbito para el final de la década, Barrenechea ha destacado que “hay mucho que hacer, pero no tanto en la hoja de ruta, sino en su implementación de una forma rápida y adecuada”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

España no presenta de forma individual su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) - los compromisos climáticos que deben registrar los países ante la ONU, en este caso, con miras a 2035 - sino junto a la Unión Europea (UE), cuyo liderazgo se ha visto cuestionado por el retraso en entregarla.

La investigadora del Real Insituto Elcano, Lara Lázaro, ha recordado que la postura europea en materia climática “siempre” ha exigido un importante esfuerzo negociador, pero ha mantenido a la UE como un “líder direccional”, capaz de marcar metas ambiciosas.

Al respecto, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha resaltado en una entrevista con EFE que “la línea a seguir” es el liderazgo ambiental que ha mantenido el bloque. Aunque “no todos los países de la UE” sostienen la misma posición, la postura de España es no dar “ni un paso atrás”, ha asegurado.

Lázaro ha presentado al país como un “líder interno” en materia climática en el grupo europeo, subrayando su papel a la hora de “empujar para mantener los objetivos ya alcanzados” y en cuestiones de transición justa.

Barrenechea también ha identificado un papel de empuje de España que, con una posición geográfica que aumenta su vulnerabilidad frente al cambio climático, y que ya le genera pérdidas y daños, debe ser “un garante de que la mitigación es la primera medida de adaptación”.

España ha reforzado en los últimos años su perfil diplomático en materia climática, especialmente desde la COP25, organizada en Madrid bajo la presidencia de Chile, y en la que Lázaro ha recordado que se estableció la Red de Santiago, un mecanismo para ayudar a países en desarrollo vulnerables a prevenir, minimizar y abordar daños y pérdidas.

Además, en la COP28 de Dubai, donde el país ocupaba la presidencia del Consejo de la UE, “apoyó de manera significativa” la inclusión de un párrafo en el acuerdo final sobre avanzar en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, entre otras cuestiones.

Respecto a la COP actual, la experta ha destacado que hay áreas donde España podría tener un “impacto mayor” como la transición justa o la adaptación, en las que el país ha desarrollado “una gobernanza innovadora” y cuenta con una mayor experiencia.

Pero no solo importa el plano de la negociación, sino que ha destacado que en los últimos años el país ha contado con su propio pabellón en el que ha podido expandir el conocimiento en materia climática con foros o debates.

Además, en este año se ha incorporado una dimensión intergeneracional con la iniciativa Generación Clima COP30, por la que cuatro jóvenes viajarán a Brasil para dar voz a las demandas de su generación.