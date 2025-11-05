Estados Unidos sanciona a diez banqueros e instituciones de Corea del Norte por blanqueo

"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen", declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.

El Departamento acusó a Pionyang de "ordenar explícitamente a sus hackers" que obtengan ingresos mediante métodos ilícitos para financiar sus programas armamentísticos, y señaló que en los últimos tres años han robado más de 3.000 millones de dólares, principalmente en criptomonedas.

Entre los sancionados se encuentran los banqueros norcoreanos Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, acusados por el Departamento estadounidense de haber gestionando fondos incluyendo 5,5 millones de dólares en criptomonedas, pertenecientes a una entidad sancionada anteriormente.

Hurley acusó a Kuk y Ho, así como al resto de sancionados, de amenazar "directamente la seguridad de EE.UU. y el mundo" al generar ingresos para el desarrollo de armas de Pionyang.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como resultado de las sanciones, quedan bloqueados las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Corea del Norte lleva tiempo perpetrando este robos de criptomonedas y realizando estafas, ante las duras sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional que afectan a la economía del país, impuestas por los programas de desarrollo de misiles y nuclear de Pionyang.