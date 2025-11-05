FundéuRAE: “cierre de la Administración”, mejor que “cierre del Gobierno”

No obstante, es habitual encontrar la construcción impropia en los medios de comunicación: “El cierre del Gobierno de Estados Unidos sume al país en un apagón estadístico”, “El cierre del Gobierno pone en riesgo el programa de ayuda alimentaria” o “Aumentan los retrasos en los vuelos por el cierre del Gobierno de EE. UU.”.

En el sistema político estadounidense, si el Congreso no aprueba los presupuestos del Estado, el presidente puede cerrar los departamentos de la Administración que considera no esenciales. No obstante, con este proceso el Gobierno en sí no cierra, por lo que resulta impropio hablar de “cierre del Gobierno”, expresión que se utiliza por influencia de la denominación en inglés (“government shutdown”). Así, resulta más preciso emplear “cierre de la Administración”. También es posible hablar de “cierre parcial de la Administración”, dado que los servicios esenciales continúan abiertos y activos.

Otras expresiones como “suspensión”, “parada” o “cese de actividades de la Administración” pueden ser alternativas adecuadas para evitar reiteraciones, pues se refieren a las consecuencias del cierre.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo recomendable habría sido escribir “El cierre de la Administración de Estados Unidos sume al país en un apagón estadístico”, “El cierre de la Administración pone en riesgo el programa de ayuda alimentaria” y “Aumentan los retrasos en los vuelos por el cierre de la Administración de EE. UU.”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, se recuerda que cualquiera de las opciones válidas mencionadas es preferible al extranjerismo “shutdown”, que también puede encontrarse en algunas noticias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.