Hong Kong congela 355 millones de dólares en activos en un caso contra fraude y blanqueo

El cuerpo de seguridad, citado por el medio local Hong Kong Economic Times, informó de que la operación se realizó tras una investigación financiera iniciada a partir de información procedente de distintas fuentes, que permitió identificar varias empresas y cuentas bancarias relacionadas con el entramado.

Los fondos congelados incluyen efectivo, acciones y participaciones en fondos de inversión, y se cree que proceden de actividades delictivas, indicó la Policía, que precisó que por el momento no se han producido detenciones.

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa local, el caso podría estar vinculado con el empresario camboyano Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, recientemente sancionado por Reino Unido y Estados Unidos por su presunta implicación en una red de estafas en línea y lavado de dinero.

Sin embargo, las autoridades hongkonesas no han confirmado oficialmente esta relación.

La Policía reiteró que continuará reforzando la cooperación con otros organismos de seguridad, el sector bancario y otras partes interesadas para combatir las redes de fraude transfronterizo y las actividades de blanqueo de capitales.

La operación en la excolonia británica se suma a otras actuaciones recientes en la región contra los negocios de Chen.

La Policía de Singapur informó recientemente de la incautación de activos valorados en más de 150 millones de dólares singapurenses (115 millones de dólares estadounidenses) vinculados al empresario, incluidos un yate, once automóviles y varias botellas de licor.

Por su parte, las autoridades judiciales de Taiwán detuvieron a 25 personas y confiscaron bienes por 4.527 millones de dólares taiwaneses (146 millones de dólares estadounidenses) asociados al Prince Group y a Chen, en el marco de una investigación por lavado de dinero, fraude y crimen organizado.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. había descrito recientemente al conglomerado de Chen como un "imperio criminal" que utilizaba complejos cerrados en Camboya para obligar a víctimas de trata a participar en estafas en línea a gran escala.

Las sanciones contra el empresario y su grupo dieron lugar a la mayor incautación de criptomonedas de la historia, con más de 15.000 millones de dólares en bitcóin decomisados, según Washington.