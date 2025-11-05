Israel confirma haber recibido el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamás

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar", recoge la nota.

El Centro Nacional de Medicina Forense israelí tendrá que comprobar posteriormente si estos restos pertenecen a alguno de los siete rehenes fallecidos que todavía seguían en el enclave palestino.

Según dijo previamente Hamás, el cuerpo fue encontrado en excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como "línea amarilla", la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de tregua.

Hasta hoy permanecían en Gaza siete cuerpos de rehenes, todos ellos hombres, incluyendo a cinco ciudadanos israelíes, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.