Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado

La entrega se produjo después de que Hamás devolviera el cuerpo de un supuesto rehén, identificado por las autoridades israelíes como el del soldado israelí-estadounidense Itay Chen, muerto el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo islamista.

Con el de hoy, Israel ha devuelto a Gaza un total de 285 cuerpos de palestinos, de los cuales Sanidad solo ha podido identificar 84 debido a la falta de recursos forenses y al deterioro de los cadáveres.

Sanidad ha denunciado que, en numerosas ocasiones, que muchos de los cuerpos llegaron con los ojos vendados, esposados y con signos de malos tratos, lo que ha dificultado su reconocimiento por parte de los familiares.

En el marco del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos por cada cadáver que Hamás entrega a la Cruz Roja, que actúa como intermediaria.

Hamás, por su parte, mantiene aún en la Franja los cadáveres de siete rehenes israelíes, que según el grupo podrían encontrarse bajo los escombros de edificios destruidos en bombardeos israelíes tras más de dos años de ataques.