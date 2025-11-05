Israel licita nuevas casas en colonias ilegales, solo con 2025 se sumarían 25.000 colonos

"En agosto, se publicaron licitaciones para 4.030 viviendas (para los asentamientos) de Maale Adumim y Ariel. Desde principios de 2025, se han publicado licitaciones para un total de 5.667 viviendas en asentamientos, un récord histórico", dijo este miércoles Peace Now, que monitoriza la expansión de colonias en los territorios palestinos.

Esta cifra supone un incremento de más del 48 % respecto al año récord precedente, 2018, cuando se publicaron licitaciones para 3.808 viviendas. "Si se construyen las viviendas licitadas este año, se añadirían aproximadamente 25.000 colonos a Cisjordania", alerta esta organización.

Una de las licitaciones, anunciadas ayer por el Ministerio de Vivienda israelí, contempla la construcción de 342 viviendas distribuidas en cinco edificios en Geva Binyamin, y la otra, de 14 viviendas unifamiliares destinadas a soldados reservistas.

Estas licitaciones ampliarán también la extensión de esta colonia ilegal hasta la comunidad beduina de Jaba; acosada por la violencia colona en los últimos años.

En febrero, se estableció en las cercanías de esta comunidad un nuevo puesto de avanzada (inicio de asentamiento, ilegal incluso según la ley israelí pero que cuentan con el respaldo de las autoridades) bajo el nombre de Givat Gur Aryeh, y desde entonces, los ataques se han vuelto diarios y cada vez más violentos.

"El nuevo barrio creará una zona urbanizada continua que conectará el puesto de avanzada con el asentamiento", detalla Peace Now.

Además, estos proyectos urbanísticos se suman a otra licitación del pasado 2 de noviembre para la construcción de un complejo residencial en el asentamiento ilegal de Givon HaHadasha, al sur de Ramala, del que aún se desconoce el número exacto de viviendas.

"El presidente estadounidense (Donald Trump) puede haber declarado que no habrá anexión (de Cisjordania), pero el gobierno israelí está haciendo todo lo posible para llevarla a cabo y convertir a Israel en un estado de 'apartheid'”, denuncia Peace Now.