La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,06 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,77 %, hasta los 125.683.269,93 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Central Puerto (-4,4 %), Edenor (-3,5 %) y Cresud (-3,5 %).

Por el contrario, cerraron en positivo los papeles de Loma Negra (+4,8 %), Sociedad Comercial del Plata (+4,5 %) y Transener (+1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de entre el 0,3 % y el 3,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 621 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense bajó 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar bajó a 1.450 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 20 pesos, a 1.440 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió un 1,2 %, hasta los 1.495,40 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 1,1 %, a 1.478,74 pesos por dólar.