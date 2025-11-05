La Bolsa de Milán sube un 0,41 % impulsada por el repunte de Wall Street

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,36 % hasta los 46.021,42 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 488 millones de acciones por un valor de unos 3.297 millones de euros (unos 3.786 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por la publicación de resultados trimestrales de las empresas del selectivo milanés y la relajación de los mercados frente a los temores a una burbuja en la inteligencia artificial.

Los buenos resultados estuvieron alentados por la tendencia alcista en Wall Street, después de que el sector privado creara en Estados Unidos en octubre más empleos de lo previsto.

La empresa con peores resultados de la jornada fue la red de cobros Nexi, que cayó un 7,91 %, seguida del operador de lotería y juegos de azar Lottomatica (4,79 %), los laboratorios Diasorin (2,75 %), las petroleras Saipem (1,,73 %) y la banca Mediolanum (1,36 %).

En contraste, Finecobank lideró los títulos en verde, con una subida del 4,65 %, seguido de la firma de moda Moncler (3,42 %), Mediobanca (2,39 %), el grupo automovilístico Stellantis (1,94 %) y la gasística Snam (1,69 %).