La bolsa de São Paulo registra su octavo máximo histórico seguido tras avanzar un 1,72 %

El índice de referencia Ibovespa terminó la jornada en los 153.294 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,70 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,360 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas están a la espera de que el Banco Central de Brasil decida hoy si mantiene en el 15 % actual la tasa de interés interbancaria, su mayor nivel en 19 años.

El gran rendimiento de los títulos negociados en el parqué brasileño como consecuencia de los altos intereses explica, en parte, los sucesivos récords de la bolsa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1,9 %, mientras que las ordinarias de la minera Vale lo hicieron un 1,7 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las mayores ganancias fueron para los títulos de la cadena de tiendas de ropa C&A (+8,5 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos (+8,6 %).

En el lado opuesto, las pérdidas más abultadas fueron para la siderúrgica CSN (-4,6 %) y la aseguradora Qualicorp (-4,1 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 26.000 millones de reales (unos 4.800 millones de dólares o 4.200 millones de euros), en 3,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.