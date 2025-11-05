La Bolsa española sube el 0,39 % y se acerca a 16.100 puntos por el alza de Wall Street

El principal indicador del mercado bursátil español, el IBEX 35, ganó 62 puntos, ese 0,39 %, hasta 16.098,4 puntos. En el año gana el 38,84 %.
La Bolsa española consiguió terminar con ganancias por el repunte del 0,1 % de Wall Street al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 0,09 %, hasta 64,5 dólares.
De los grandes valores destacó la subida del 1,18 % del grupo textil Inditex; la petrolera Repsol avanzó el 0,88 %; Banco Santander, el 0,81 %, y el banco BBVA, el 0,57 %. Bajaron Telefónica, el 2,76 % (tercera mayor caída del IBEX), y la energética Iberdrola, el 0,08 %.