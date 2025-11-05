La cifra de muertos en el accidente del avión de UPS en Kentucky se eleva a al menos siete

El gobernador de ese estado, Andy Beshear, apuntó en su cuenta de X que se espera que esa cifra aumente.

En una comparecencia anterior había apuntado que algunos de los once heridos que había entonces eran de gravedad e informó de que los cuerpos de rescate y de emergencias ya estaban trabajando sobre el terreno.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura e iba con destino a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. La alerta emitida por las autoridades locales no permitió que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Las razones del desastre siguen sujetas a investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.