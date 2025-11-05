Leiva suma Guadalajara (México), Bogotá y Lima a su gira latinoamericana

Será en la capital chilena en la que el músico arranque una serie de conciertos como parte de su Tour Gigante, que continuará en Montevideo, el 27 de noviembre, Buenos Aires (29) y Ciudad de México, el 16 de enero.

Las nuevas citas del músico madrileño con su público latinoamericano serán el 18 de enero en la ciudad mexicana de Guadalajara, el 21 en Bogotá, escenario que visita por primera vez, al igual que Lima, donde actuará el 23.

Durante 2025, Leiva ha realizado una gira de referencia en el panorama musical español con el Tour Gigante, que completará a partir de junio de 2026.

El artista, además, viene de estrenar recientemente en el Festival de Cine de San Sebastián su película documental 'Hasta que me quede sin voz'.

