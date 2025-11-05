Líder demócrata en el Senado felicita a Mamdani pese a no respaldarlo durante la campaña

"Esta mañana he hablado con el alcalde electo Mamdani. Hemos tenido una conversación muy, muy agradable. Le he dicho que nos preocupamos por la ciudad de Nueva York y que esperamos trabajar juntos para ayudar a la ciudad y mejorarla. Lo he felicitado por haber llevado a cabo una campaña muy, muy buena", declaró Schumer en una rueda de prensa en el Congreso.

Mamdani, que ganó las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, provocó cierto malestar dentro de la formación a nivel nacional, especialmente entre aquellos más moderados.

El futuro alcalde de Nueva York, que logró una victoria de más de 50 % tras una participación récord en los comicios, se autodefine como demócrata socialista y forma parte del partido Working Families.

Nacido en Uganda, se convertirá en el primer edil musulmán de la ciudad. Ha destacado por centrar su discurso en medidas sociales con las que mejorar la vida de las personas gracias a una subida de impuestos a los más ricos de la ciudad.

Schumer, que es senador por el estado de Nueva York, fue preguntado en varias ocasiones por su apoyo al candidato durante la campaña y en todo momento esquivó a los periodistas. Este martes, durante la jornada electoral, tampoco quiso revelar por quién había votado.

El líder de minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, también de Nueva York, acabó respaldando a Mamdani poco antes de que comenzara la votación aunque también evitó hacerlo desde un principio.

Varios demócratas veían un blanco fácil para los republicanos en el hecho que se autopresentara como un candidato socialista, sin embargo, su victoria ha supuesto un impulso no solo para la izquierda progresista, sino para el conjunto del Partido Demócrata, que debe encontrar una estrategia antes de las elecciones de medio término del próximo año.