Localizan con vida a transportista mexicano y detienen a tres personas implicadas en rapto

En un comunicado, la dependencia precisó que Galindo fue localizado en “aparente buen estado de salud” después de que fuera "privado de libertad en el municipio de Jilotepec” del céntrico Estado de México.

“En el marco de las acciones para su localización, fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Nery ‘N’ alias ‘El Moto’, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán y quien es encargado de ese grupo de ‘alinear’ a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes”, detalló el documento.

En la operación participaron miembros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en colaboración con la fiscalía.

Durante el pasado lunes transportistas mexicanos de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) bloquearon diversas vías estatales para exigir mayor seguridad y la localización de Galindo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con su rescate, los miembros de la organización cancelaron la marcha hacia la capital mexicana que tenía la intención de provocar bloqueos si no era localizado antes de este miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En menos de dos meses, tres transportistas han sido secuestrados por no pagar unos 500 pesos (27 dólares) semanales que la organización les exige por circular.

Hace un mes, tras otra protesta, dos de los camioneros raptados fueron liberados con signos de violencia en el mismo municipio de Jilotepec.

México acumula más de 133.000 reportes de desapariciones, con un incremento de más de 5.000 casos en el último trimestre, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.