Los líderes demócratas piden una reunión con Trump para resolver el cierre de Gobierno

Los jefes de las bancadas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, enviaron una carta al presidente alentados por la victoria del Partido Demócrata en las elecciones locales y estatales del martes.

"Los demócratas estamos dispuestos a reunirnos con ustedes cara a cara, cuando y donde sea", escribieron en la misiva.

La Administración federal cerró el 1 de octubre por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar unos presupuestos que le permitan seguir operando.

El cierre llegó este miércoles a su jornada número 36, batiendo el récord de 2018, durante el primer mandato de Trump.

Como consecuencia, la Secretaría de Transportes anunció una reducción del 10 % de los vuelos en los grandes aeropuertos del país por la escasez de controladores aéreos.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños en el Senado, pero una regla llamada filibusterismo impone un umbral de 60 votos para aprobar normas clave, por lo que necesitan al menos siete votos demócratas para un presupuesto que permita reabrir el Gobierno.

Durante una reunión con líderes republicanos, Trump culpó al cierre de Gobierno de la victoria demócrata del martes en las elecciones a alcalde de Nueva York y a gobernador de Nueva Jersey y Virginia.

El presidente presionó a su partido para que aprovechen su actual mayoría en el Senado para suprimir el filibusterismo y poder reabrir la Administración sin necesidad de acuerdo con los demócratas, que exigen aumentar partidas en sanidad.

Sin embargo, el liderazgo republicano se opone a eliminar el filibusterismo por temor que los demócratas ganen la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026 y aprovechen a su favor la falta del obstruccionismo parlamentario.