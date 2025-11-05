Mamdani es arropado por sus aliados y sus rivales admiten la derrota con advertencias

Mamdani proclamó su victoria al estilo de un nativo digital minutos después de conocerse las proyecciones con un sencillo video en las redes sociales, uno de sus canales clave, en el que las puertas del metro se abren y una voz dice: "La próxima y última parada es la Alcaldía".

La sala de conciertos Brooklyn Paramount, donde el ganador siguió la noche electoral, se convirtió en una fiesta absoluta rebosante de optimismo, donde los votantes coreaban su nombre, levantaban carteles con su cara y esperaban un discurso pidiendo tragos hasta cerca de la medianoche, según medios locales.

Muchos comparaban el entusiasmo generado por Mamdani con la campaña del expresidente Barack Obama, como la fiscal estatal Letitia James, que destacó que ha dado "esperanza e inspiración" a los neoyorquinos y ha "ampliado la base de votantes a los que les importa la política y los demás".

Obama, que hace unos días lo llamó elogiosamente y se ofreció a ser su "caja de resonancia", pero no le dio apoyo público, envió una felicitación conjunta a todos los demócratas que ganaron hoy elecciones, llamándolos "líderes progresistas preocupados por los asuntos que importan".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otra demócrata destacada que sí lo respaldó expresamente, la gobernadora Kathy Hochul, expresó en X su disposición a "trabajar juntos para hacer nuestra ciudad más asequible y habitable", y felicitó al candidato del partido y a los votantes también por la alta participación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro del ala socialista, Alexandria Ocasio-Cortez dijo allí que la victoria de Mamdani era un "gran paso" para la ciudad y que enviaba un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que Bernie Sanders lo felicitó en X por "uno de los grandes choques políticos en la historia estadounidense reciente".

El candidato republicano, Curtis Sliwa, que redujo aún más su escasa estimación de voto, fue el primero en admitir la derrota con un discurso en el que afirmó que le habían ofrecido retirarse de la contienda, pero no aceptó "un precio" porque no está "en venta".

El líder la patrulla de vigilancia ciudadana Ángeles Guardianes, que suma su segundo fracaso electoral, deseó "suerte" al "alcalde electo", a quien advirtió que si "intenta implementar el socialismo y hacer débil e impotente a la Policía, nos movilizaremos".

El independiente Andrew Cuomo siguió la jornada en una sala en Manhattan que se fue vaciando tras proyectarse el ganador y, por tanto, su segundo fracaso pese a hacer campaña de su experiencia, pero destacó que, con la alta participación, también tuvo muchos votos.

Cuomo dijo que plantó cara a "las filosofías que están dando forma al Partido Demócrata", la ciudad y el país, y, sabedor del gran apoyo de la comunidad judía que recibió, reivindicó la lucha contra la discriminación y el antisemitismo, y advirtió: "Vamos a un camino peligroso".

Cuando felicitó a Mamdani, cuyo apellido pronunció incorrectamente, sus seguidores lanzaron unos abucheos que intentó refrenar con un "nosotros no somos así".

Hasta uno de los magnates que respaldaron a Cuomo y más se opusieron al ganador aceptó los resultados, el gestor de fondos Bill Ackman, que simplemente felicitó a Mamdani, le avisó de su gran "responsabilidad" y le tendió la mano "para ayudar a la ciudad de Nueva York".

El progresista sustituirá el 1 de enero de 2026 al actual regidor, el demócrata moderado y expolicía Eric Adams, que abandonó su campaña a la reelección negando haber recibido presiones del Gobierno de Trump, que le libró de un juicio por corrupción.

Según un mapa de The New York Times, Mamdani ha recibido el mayor apoyo en Brooklyn y el Bronx, mientras que Cuomo lo ha tenido en Staten Island y Queens, y en Manhattan se han repartido los votos, con una clara inclinación de los barrios ricos por el exgobernador.