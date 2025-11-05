Manuel Adorni, el portavoz de Milei, asume como nuevo jefe de Gabinete de Ministros

Adorni, quien conoció a Milei en un estudio cuando ambos participaban en tertulias televisivas, se convirtió en una figura clave del Ejecutivo al ser designado por el presidente como portavoz del Gobierno.

El propio Milei se encargó este miércoles de tomar juramento a Adorni.

Tras la investidura, el presidente abrazó al funcionario y le dijo, en su tono desenfadado habitual, "¡con todo!", mientras los allegados de ambos aplaudían en el Salón Blanco de la sede del Ejecutivo.

Estuvieron en el acto la secretaria general de la Presidencia y hermana de Milei, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Según confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia, Adorni continuará siendo portavoz del Gobierno, por lo que ostentará ambos cargos.

Adorni sí dejará su cargo como secretario de Comunicación y Medios, que quedará al mando de Javier Lanari, quien estaba al frente de la Subsecretaría de Prensa.

Con su nuevo cargo, Adorni se convierte en el tercer jefe de Gabinete desde que Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, tras las salidas de Nicolás Posse, en mayo, y ahora de Guillermo Francos.

El nuevo jefe de Gabinete será parte de la comitiva que viaja este miércoles a Estados Unidos para acompañar al presidente en el 'America Business Forum' de Miami.

La reestructuración del Gobierno posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre incluyó, además, la designación del exsecretario de Finanzas Pablo Quirno como canciller, en sustitución de Gerardo Werthein, y del diputado electo Diego Santilli como ministro del Interior.