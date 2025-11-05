Más de 29 años de prisión a mujer por coautoría en violación de hijo de 3 años en Ecuador

El Tribunal Penal de Morona Santiago dispuso, además, que la sentenciada pague 2.400 dólares para cubrir el tratamiento psicológico del menor.

Durante el juicio, la Fiscalía Multicompetente de Palora informó de que la hija adolescente de la procesada había huido del hogar familiar tras sufrir abusos sexuales cometidos, supuestamente, por el conviviente de su madre.

Ante ello, Martha Flovia V. y su pareja acudieron a una mujer que decía ser 'bruja', quien les recomendó hacer un ritual con el fin de que la adolescente regresara al hogar.

El 12 de septiembre de 2024, la pareja ejecutó las acciones exigidas en el marco del ritual, que consistieron en trasladar al niño hasta el baño de la vivienda, donde "el hombre y padre del pequeño lo violentó sexualmente con la colaboración de la madre", reza el escrito de Fiscalía.

Los agresores grabaron el hecho en varios videos que enviaron a la 'bruja', quien, al no recibir el pago acordado, envió ese material a otra persona, quien lo entregó a los hermanos maternos de la víctima. Ellos presentaron la denuncia en la Fiscalía, lo que permitió iniciar la investigación.

Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía procesó a Martha Flovia V., quien actualmente se encuentra privada de libertad, mientras el padre de la víctima -cuyo nombre no se ha revelado- está prófugo.

Durante el juicio, los hermanos del menor informaron al Tribunal de que reconocieron en los videos a su madre y a su padrastro como los responsables de los hechos, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía también presentó los testimonios de los agentes de la Policía que practicaron las pericias de audio y video, y el reconocimiento del lugar de los hechos, así como de los peritos encargados de las valoraciones médico-legal, psicológica y de trabajo social.

Martha Flovia V. fue condenada con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de violación incestuosa con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, pero al haberse comprobado circunstancias agravantes, la sentencia fue incrementada en un tercio.

En la Fiscalía Multicompetente de Palora se mantiene una investigación previa contra el conviviente de la ahora sentenciada, por su presunta autoría en la violación de su hijastra adolescente.