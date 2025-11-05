Más de 70 voluntarios españoles parten a Jamaica para atender un hospital de emergencias

De esta manera, España atiende la solicitud del Gobierno jamaicano tras el paso de esta tormenta de categoría 5, la más fuerte que nunca haya azotado el país en toda su historia, señaló Exteriores a través de un comunicado.

El huracán ha provocado grandes inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en las infraestructuras de las parroquias centrales y occidentales, que han dejado hasta 1,9 millones de personas afectadas en el país caribeño, según las últimas estimaciones.

España quiere responder "con compromiso y rapidez y por eso hoy se desplaza el Equipo Médico de Emergencia de la Cooperación Española para atender las necesidades humanitarias ocasionadas por este desastre", dijo el ministro al despedir a los voluntarios en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El hospital START, añadió, es "uno de nuestros instrumentos de respuesta humanitaria más potentes y de los que la cooperación española se siente más orgullosa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este equipamiento se desplegará cerca del hospital regional de Falmouth, en una zona cercana a la Bahía de Montego, una de las más afectadas por el huracán, y estará atendido por personal sanitario del sistema público de salud, un equipo financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto a ellos, se suma personal logístico, como bomberos y otros equipos de emergencias, y personal de la Dirección de Acción Humanitaria de la Aecid para liderar y coordinar las misiones del equipo.