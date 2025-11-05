México asume la vicepresidencia del Comité del Acero de la OCDE y aspira a sede en 2026

“La vicepresidencia de México refleja la confianza de los países miembros en su papel de interlocutor constructivo y promotor del comercio justo y sostenible”, afirmó la Secretaría de Economía mexicana a través de un comunicado.

Además, el ministerio resaltó que la postulación de México como sede del evento “simboliza la creciente relevancia del país dentro de los foros internacionales especializados en acero y manufactura avanzada”.

Este comité está compuesto por los principales países productores y consumidores del mundo del sector siderúrgico que conforman “el foro multilateral más relevante para el análisis y la coordinación de políticas del sector”.

La reunión tiene la misión de promover mercados abiertos, transparentes y competitivos, y de resolver problemas estructurales derivados del exceso de capacidad global.

Entre los países que conforman la comisión se encuentran los 38 integrantes de la OCDE, entre ellos México, y Argentina, Bulgaria, Egipto, India, Malasia, Sudáfrica y Taiwán, como países participantes.

Desde 2024 México fortaleció su regulación de importaciones siderúrgicas con certificados de molino y calidad para asegurar trazabilidad y estándares internacionales de los productos siderúrgicos que ingresan al país.

Junto a ello, el comunicado señaló que el país colabora con Estados Unidos y Canadá mediante el Monitor de Acero (MOCA MX), medidas arancelarias y acciones antidumping para proteger a la industria.

Esta vicepresidencia se da en el contexto internacional en el que el Gobierno de Estados Unidos aplicó a diferentes países aranceles al acero y el aluminio con la intención de proteger su industria nacional.

La Administración de Donald Trump impuso en agosto una tasa del 50 % a las importaciones de los productos basados en estos metales, como por ejemplo extintores, maquinaria agrícola, materiales de construcción, vagones de tren o turbinas eólicas.

Los principales perjudicados de la subida arancelaria son Canadá, el gran suministrador de ambos metales a EE. UU., así como México, Brasil, Corea del Sur o Vietnam en lo relativo al acero, y también China, el segundo país que más aluminio vende a la primera economía mundial.