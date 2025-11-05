Microsoft reembolsará a millones de australianos tras una denuncia por alzas engañosas

La compañía estadounidense admitió que "no comunicó con suficiente claridad" los cambios en sus tarifas introducidos en octubre de 2024, cuando aumentó los precios de los planes personales y familiares hasta en un 45 % al integrar su asistente de Inteligencia Artificial (IA) Copilot.

En una carta enviada a los clientes, Microsoft pidió disculpas y ofreció la posibilidad de regresar a un plan más económico sin funciones de IA, además de reembolsar los pagos realizados desde el 30 de noviembre de 2024 a quienes opten por esa opción antes de que termine 2025.

La respuesta de la empresa se produce después de que el regulador australiano presentara la semana pasada una demanda contra la tecnológica por presuntamente ocultar a los consumidores la existencia de una alternativa más barata, conocida como "Microsoft 365 Classic", que mantenía las prestaciones anteriores sin el asistente Copilot.

"Las empresas deben proporcionar información precisa sobre sus servicios y precios. No hacerlo supone un riesgo de infringir la ley de consumo australiana", advirtió la presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb, al anunciar la acción judicial.

Microsoft reconoció que su actuación no cumplió con los estándares de transparencia que la compañía "ha mantenido durante más de 40 años" en el país y aseguró que "aprenderá de este error".

Las multas máximas por infracciones a la Ley Australiana del Consumidor pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos (más de 32,5 millones de dólares estadounidenses o unos 28,1 millones de euros) o el 30 % de la facturación de la empresa durante el período de la infracción.

Microsoft 365, que agrupa programas como Word, Excel, PowerPoint y servicios en la nube a través de OneDrive, integra Copilot como su principal herramienta de IA generativa desde finales de 2024.