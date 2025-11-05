Moody's pone en revisión para posible mejora la calificación de MercadoLibre

La agencia ha puesto en revisión para una posible mejora la calificación corporativa Ba1 (calidad de crédito cuestionable) y la calificación de los bonos senior no garantizados de MercadoLibre.

Anteriormente a la decisión anunciada este miércoles, la perspectiva de la calificación era "estable".

"Esta acción refleja la mejora constante en los indicadores crediticios de MercadoLibre y una mayor transparencia en la información sobre el riesgo crediticio de su negocio 'fintech'", indicó Moody's en un comunicado.

La agencia indicó que la revisión para posible mejora de las calificaciones refleja la expectativa de que la compañía "mantenga sólidos resultados operativos, un acceso confiable a fuentes de financiación para su cartera de crédito y continúe mejorando la transparencia en el segmento 'fintech' mediante información detallada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

MercadoLibre, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto de 421 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento interanual del 6 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el tercer trimestre, MercadoLibre, que opera en 18 países de Latinoamérica, sumó ingresos netos por 7.409 millones de dólares, con un aumento interanual del 39 %.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo en 2024 un beneficio neto de 1.911 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 93,6 % frente a los resultados de 2023.