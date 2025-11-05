ONG alerta del deterioro en campamentos por el aumento de desplazados de Al Fasher

"La Red sigue con profunda preocupación el deterioro de la situación humanitaria en los campamentos de Tawila, Korma y Golo, al oeste de Al Fasher", dijo la ONG en un comunicado en redes sociales, alertando de que los campamentos están experimentando "un aumento continuo en el número de personas desplazadas".

De Al Fasher, "devastada por el desastre", han huido más de 36.000 personas en los últimos días, y algunos llegan en un "estado crítico" por sus heridas.

Esa ciudad era la única que seguía bajo control del Ejército sudanés regular en la extensa región de Darfur, compuesta por cinco estados, pero la urbe fue tomada por las FAR la semana pasada y miles de personas huyeron por el aumento de inseguridad.

"Ayer, varias personas heridas procedentes de Al Fasher llegaron al campamento de Golo en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones. Los servicios médicos son prácticamente inexistentes y existe una grave escasez de medicamentos", detalló la ONG, y alertó también de los altos índices de desnutrición aguda.

La organización sostuvo que hay un "grave hacinamiento en los campamentos, muchas personas desplazadas duermen a la intemperie sin refugio ni protección, ya que las organizaciones "no han podido proporcionar tiendas de campaña ni alojamiento temporal".

Asimismo, confirmó que la continua afluencia de personas desplazadas desde Al Fasher a los mencionados campamentos "está aumentando la presión sobre los ya limitados servicios y exacerbando el sufrimiento de las personas desplazadas".

Por ello, pidió una "intervención urgente" para ampliar la capacidad de los campamentos y proporcionarles artículos de primera necesidad, porque "la mayor parte de la ayuda no llega a quienes la necesitan debido al frecuente saqueo".

"La Red de Médicos de Sudán hace un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que tomen medidas inmediatas para asegurar corredores humanitarios seguros", insistió la ONG.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y convertido el país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.