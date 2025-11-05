Opositor venezolano Capriles apoya la mediación de Brasil entre Venezuela y Estados Unidos

"Yo sí estaría absolutamente de acuerdo en la mediación de un presidente de un país, que no es cualquier país, que fue elegido democráticamente. En Brasil hay democracia; en Colombia hay democracia. En Venezuela no hay democracia", manifestó Capriles en una transmisión en su cuenta de X.

En este contexto de tensión entre Venezuela y EE.UU., el también dos veces candidato a la Presidencia abogó por una negociación política, una responsabilidad que, a su juicio, la tienen quienes "están en el poder" y criticó el llamado que ha hecho el Gobierno a los venezolanos para que tomen las armas en defensa del territorio.

"¿Por qué el pueblo venezolano tiene que salir a tomar las armas para defender a quién, a (presidente Nicolás) Maduro? ¿Al Gobierno? Los venezolanos queremos paz y queremos una solución, pero quien está en el poder está en la obligación de buscar esa solución, tiene que sentarse a negociar", consideró Capriles.

En octubre pasado, Lula dijo que "si Estados Unidos necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela" está dispuesto a ayudar porque, manifestó, quiere mantener "la paz en Sudamérica".

La propuesta de Lula fue informada a la prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el mandatario brasileño con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la capital de Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer una autoridad "títere" con la que EE.UU. pueda "apoderarse" de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones en varios ataques en los que han muerto al menos 66 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, en la que defiende como su guerra contra las drogas.