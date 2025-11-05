Países UE esperan un acuerdo sobre CO2 tras casi 24 horas de agónicas negociaciones

"Creemos que tenemos la base para un acuerdo político. Esperamos concluir formalmente un acuerdo cuando reanudemos dentro de unas horas", señalaron en la noche del martes fuentes de la presidencia danesa del Consejo de la UE.

Los ministros están convocados a las 9.00 hora local (8.00 GMT) para intentar conseguir un acuerdo por mayoría cualificada (55 % de los países y el 65 % de la población de la UE) tras casi 24 horas de reuniones y negociaciones.

El objetivo es acordar un recorte del 90 % de emisiones de CO2 en 2040 respecto a los valores de 1990, aunque para acercar posturas el texto se ha ido llenando de flexibilidades, como la posibilidad de comprar créditos de emisión a terceros países o cláusulas de revisión del objetivo general.

Fijar un objetivo de CO2 para 2040 es un paso intermedio entre la reducción del 55 % respecto a 1990 comprometida para 2030 y la neutralidad climática que la UE ha prometido alcanzar en 2050.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Representa además el marco legal sobre el que se irán construyendo normas para alcanzar ese objetivo, que afectarán a todos los sectores económicos, desde la industria el transporte hasta la agricultura o la producción de energía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo entre los Veintisiete facilita, además, que la Unión Europea pueda cumplir con la obligación de actualizar sus planes climáticos antes de la cumbre COP30 de la ONU, que arranca esta misma semana en Belém (Brasil).

El bloque comunitario trasladará a Naciones Unidas su nuevo objetivo para 2035, derivado de la cifra pactada para 2040.