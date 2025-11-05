Paraguay recibió hasta octubre 38.236 solicitudes de residencia, 31 % más que en todo 2024

De ese total, 27.489 solicitudes corresponden a residencias temporales y 10.747 a residencias permanentes, indicó Migraciones en un comunicado.

"Esto representa un incremento del 31,3 % en comparación con el total de solicitudes ingresadas en 2024", destacó la fuente.

Los brasileños encabezan la lista de peticiones de residencia, con un 57,89 % (22.136).

Le siguen los argentinos, con el 10,85 % (4.147 pedidos), alemanes (4,17 %, es decir, 1.593 solicitudes) y Bolivia, con un 3,28 % (1.255), detalló la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También destacan entre los países de procedencia de los solicitantes España (2,67 %), Venezuela (2,1 %), Países Bajos (1,7 %), Estados Unidos (1,6 %), Rusia (1,2 %) y Colombia (1,1 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De enero a octubre pasado, la Dirección de Migraciones emitió 32.208 carnés de residencia, un 13,1 % más respecto a las otorgadas durante todo el año pasado, cuando se entregaron 28.464 documentos.

Migraciones destacó que, entre 2015 y octubre de 2025, el número de solicitudes de residencia en Paraguay aumentó en un 203,5 %.