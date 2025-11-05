Pekín suspende aranceles y restricciones a raíz de la tregua comercial con EE. UU.

Según un comunicado de la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Pekín suspenderá durante un año la aplicación de un "arancel adicional" del 24 % sobre productos procedentes de Estados Unidos, una decisión que entrará en vigor el 10 de noviembre a las 13:01 hora local (05:01 GMT).

La medida busca "implementar los resultados y consensos alcanzados en las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos".

Durante este periodo, se mantendrá vigente un gravamen adicional del 10 % sobre determinados bienes estadounidenses, sin que Pekín haya especificado cuáles.

La suspensión prolonga por doce meses la moratoria sobre los llamados "aranceles recíprocos" que el país había anunciado en marzo como respuesta a las tasas impuestas por Washington en el marco de la guerra comercial.

El anuncio confirma la aplicación de los compromisos adoptados tras la cumbre bilateral en Corea del Sur, en la que ambas potencias acordaron una tregua de un año que contempla la rebaja de aranceles, la reanudación del comercio agrícola, la suspensión de los controles chinos a la exportación de tierras raras y la congelación temporal de las tasas portuarias impuestas mutuamente, entre otras medidas.

La decisión coincide con la reducción, por parte de Estados Unidos, de sus aranceles medios a los productos chinos, que pasarán del 57 % al 47 %.

Pekín, por su parte, se comprometió a suspender las tasas adicionales sobre bienes agrícolas y energéticos estadounidenses, incluidos algunos gravámenes de hasta el 15 % sobre productos agrícolas, que se eliminarán a partir del 10 de noviembre.

En paralelo, el Ministerio de Comercio anunció que levantará desde esa misma fecha las restricciones de exportación impuestas a 15 entidades estadounidenses y que mantendrá en suspensión durante un año las aplicadas a otras 16.

La cartera recordó que las 31 compañías afectadas fueron incluidas en marzo y abril en sendas listas de control a la exportación que prohibían el envío de artículos de doble uso, es decir, susceptibles de aplicación civil y militar.

Las medidas se levantarán completamente para 15 de esas empresas, mientras que las restricciones sobre las otras 16 permanecerán suspendidas por un periodo adicional de doce meses.

Los exportadores chinos que deseen vender artículos de doble uso a las compañías afectadas deberán solicitar una licencia conforme a la normativa de control de exportaciones, y las autoridades evaluarán las solicitudes "de acuerdo con la ley y la regulación vigente".

Comercio comunicó asimismo la suspensión de las medidas 'antidumping' impuestas en septiembre a las importaciones estadounidenses de fibra óptica monomodo con punto de corte desplazado, utilizadas en redes de telecomunicaciones de largo alcance.

Los aranceles, que se aplicaban desde el 4 de septiembre, eran del 37,9 % para Corning Incorporated, del 33,3 % para OFS Fitel y del 78,2 % para Draka Communications Americas, además de este último porcentaje para el resto de compañías estadounidenses.

El nuevo anuncio, adoptado a propuesta del Comité de Aranceles del Consejo de Estado, indica que las medidas dejarán de aplicarse a partir del 10 de noviembre, lo que permitirá reanudar las importaciones de este producto sin recargos adicionales.

El Ministerio explicó que la suspensión responde a "cambios en el entorno comercial", en una referencia velada a la tregua de Busan.