Raúl de Molina y Alejandra Espinosa conducirán la antesala de los Latin Grammy 2025

Esta será la vigésima participación de Raúl de Molina, conocido por su programa 'El Gordo y la Flaca', en el espacio que este año ofrecerá entrevistas con nominados, acceso detrás de cámaras y un recorrido por la alfombra roja por la que desfilarán artistas latinos destacados.

'Noche de estrellas' además incluirá una presentación especial de la artista colombiana Annasofia, nominada al Latin Grammy en la categoría de mejor nuevo artista, así como segmentos dedicados a los primeros ganadores de la noche y al homenajeado como Persona del Año 2025, el cantante español Raphael.

La 26º edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) el jueves 13 de noviembre y será producida por TelevisaUnivision.

Con doce candidaturas, Bad Bunny es el máximo nominado de esta entrega, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor Edgar Barrera con diez menciones cada uno.

Está previsto que los cuatro artistas mencionados ofrezcan actuaciones individuales durante la gala de entrega de los gramófonos dorados, donde también actuarán Karol G, Rauw Alejandro y Alejandro Sanz, entre otros.